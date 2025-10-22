Rüşvet çarkına garibanlı kamuflaj! Aşevinde büyük vurgun

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet çarkının, garibanlar için kurulan aşevine yapılan sözde bağışlar üzerinden kamufle edildiği belirlendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 415 yıla kadar hapsi istenen Beşiktaş Belediye eski Başkanı CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet çarkını dar gelirli vatandaşlar ve yaşlılara yemek dağıtılan aşevi üzerinden kurduğu ortaya çıktı.

PARALAR YEMEĞE GİTMEDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İddianamede şüpheliler arasında yer alan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde kayıt dışı harcamaların listesini tuttuğunu ve bu paraların aşevi üzerinden aktarıldığını belirterek şunları söyledi: "Beşiktaş Belediyesi'nin aşevinde günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine bağış yapılan firmalar aratıldığında bu firmaların çoğunun ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir."

ÖZEL HARCAMALARA BÜTÇE

Akçadağ, ifadesinde Akpolat ve ailesinin uçak, otel ve tüm lüks harcamalarının aşevi adı altında toplanan rüşvetten oluşan havuzdan karşılandığını söyledi. Akçadağ, "Esnaftan ve iş insanlarından belediyenin yetkileri ile kurdukları baskı aracılığıyla topladıkları paralardan oluşan bir havuz vardı. Bu paralarla Rıza Akpolat ve yakınlarının özel harcamaları, çeşitli gazetecilere ve televizyon kanallarına ödemeler yapılırdı. Bu ödemelere ilişkin kaydı ben tutardım. Bu listeyi başkan yardımcımız Ozan İş ile paylaşmıştım, kendisi listeyi dosyaya sundu" dedi. İddianamede Özel Kalem Müdürü Akçadağ'ın tuttuğu rüşvet listesine de yer verildi. Ruhsat ve imar için firma ile iş insanlarından 'aşevi bağışı' adı altında alınan kayıt dışı meblağlar tek tek iddianameye girdi. Tespitlere göre aşevi üzerinden aklanan rüşvetin toplamı yaklaşık 1.5 milyar lira.

KÜTAHYA VE ISPARTA'YA UZANDI

Bu arada Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili Başsavcılıklara yazı yazıldı.

ÖNCE PARA VERDİ SONRA İHALE ALDI

Aziz İhsan Aktaş, kurduğu sistemin devamı için Ekrem İmamoğlu ile diğer başkanlara para ve araç verdi, ardından İBB'den ihaleler aldı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detaylar ortaya çıktı.

BAŞKANLARA ARAÇ VERDİ

İddianamede, şüpheli Aktaş'ın kurduğu sistemin devam etmesi için daha fazla ihale almak amacıyla 2024'teki yerel seçimlerden önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e araç desteği ve Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para ile araç olarak rüşvet verdiği, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe gibi CHP'li bazı siyasilere kullanmaları için araç tahsis ettiği ve bu şekilde adları geçen belediyelerde ihale aldığı veya almak istediği kaydedildi.

'ALTIN ÇAĞI'NI YAŞATTI

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra şüpheli Aktaş'ın yönetim değişikliğini fırsat bildiği, rotasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020'den itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşattığı aktarıldı.

KURULTAY KONAKLAMASI RÜŞVET İLE ÖDENMİŞ

İddianamede CHP'nin Kasım 2023'teki kurultay ve il seçimlerindeki 'şaibe' iddialarına da yer verildi. Savcılık "Şüpheli Rıza Akpolat'ın genel başkan yardımcıları, parti ve belediye meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı tespit edilmiştir. Olağan Kurultay ve İl Başkanlığı seçimlerine yönelik 'şaibe' ve 'delegelerin satın alınması' iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli/sanık sıfatıyla yer alması da dikkate alındığında; şüphelin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını CHP'nin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın iddianamede yer alan ifadesinde CHP'nin Ankara'daki tüzük kurultayında konaklama ve uçak masraflarının rüşvet paraları ile karşılandığı bilgisine yer verildi. Akçadağ, "Kurultay için 100-120 milyon lira civarı siyasilerin otel ve uçak ücretleri ödendi. Bu paralar toplanan rüşvet paralandır" dedi.

MİLYONLUK DÜĞÜN VE LÜKS OTELDE TATİL YAPTI

Beşiktaş Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın tuttuğu listede Rıza Akpolat'ın haksız kazançla aile bireylerini, akrabalarını, arkadaşlarını ve bazı siyasileri lüks tatillere götürdüğü belirtildi. Akçadağ ifadesinde şunları söyledi: "Fethiye'de otele 600 – 700 bin lira ödedim. Akpolat'ın düğünü için toplamda 327 bin dolar ödendi. Düğün kıyafetleri için 36 bin dolar Dior'a ödeme yapıldı. Bu paralar belediyenin toplamış olduğu rüşvet paralarıdır."

