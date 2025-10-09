İSTANBUL 17°C / 13°C
  ''Rüşvet çarkında'' iddianame kabul edildi: Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi
Güncel

''Rüşvet çarkında'' iddianame kabul edildi: Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi

Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kara'ya 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

9 Ekim 2025 Perşembe 21:12
''Rüşvet çarkında'' iddianame kabul edildi: Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılığın hazırladığı iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kara hakkında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme", "kazanç müsaderesi", "icbar suretiyle irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet alma", "zimmet" suçlarından toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık ifadeleri, hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontları, HTS analiz çalışması ve birçok delil de iddianamede yer aldı.

OLAY

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 30 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.

