İBB yolsuzluk soruşturmasında "rüşvet trafiği"ne dair en somut delillerden biri daha ortaya çıktı. İtirafçı müteahhit Seyfi Beyaz'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen emniyet, Beylikdüzü Botanika konutlarındaki bir dairede operasyon yaptı. Operasyonda, içinin boş olduğu görülen dairede bir adet büyük boy zırhlı çelik kasa ele geçirildi.

İmamoğlu'nun yolsuzluk ağı MASAK raporunda!

İTİRAFÇI İFADESİNDEN YOLA ÇIKILDI

Soruşturma kapsamında itirafçı olan bir ismin ifadeleri doğrultusunda, İmamoğlu'nun para kasalarından Adem Soytekin ve himayesindeki diğer isimlerin kullanımında olduğu belirlenen rüşvet evine emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir adet büyük boy zırhlı çelik para kasası ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında itirafçı olarak tahliye edilen müteahhit Seyfi Beyaz, savcılığa verdiği ifadesinde, Beylikdüzü'nde inşa ettikleri West Side projesinin iskânını alabilmek için İmamoğlu'nun para kasalarından Adem Soytekin'e 3 milyon TL verdiklerini anlattı. Parayı vermelerine rağmen iskânı alamadıklarını ifadesinde belirten Seyfi Beyaz, konuyu görüşmek üzere Adem Soytekin ile Beylikdüzü'ndeki bir kafede buluştuklarını söyledi. Kafedeki görüşme sırasında Soytekin'in, dönemin Beylikdüzü Belediyesi çalışanı olan Veysel Çelik'i yanına çağırdığını belirten Beyaz, Veysel Çelik'in görüşmede iskânı alabilmeleri için 100 bin TL daha vermeleri gerektiğini söyledi. Beyaz, "100 bin lira ödemeyi de yapınca iskânı aldık." dedi.

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ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İLE AYNI SİTEDE OTURMUŞ

Seyfi Beyaz'ın ifadeleri üzerine Veysel Çelik isimli şahsa odaklanan savcılık, Çelik'i araştırmaya başladı. Veysel Çelik'in bir inşaat şirketinde genel müdür olarak çalışırken daha düşük bir maaşla Beylikdüzü Belediyesi'nde işe başladığı belirlendi. Çelik'in Adem Soytekin ile ilişkisi ve yolsuzluk örgütünün üst düzey yöneticilerinden İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Murat Çalık ile aynı sitede ikamet ettiği tespit edildi. Veysel Çelik'in, Adem Soytekin himayesinde suç örgütünün para tahsilatı işleriyle ilgilendiği değerlendirmesi yapıldı.

"RÜŞVET EVİ" BULUNDU