Rüşvet itiraflarını HTS kayıtları doğruladı! Böcek'in para kasası kuaförü çıktı

Böcek, adaylığının MYK önerisine rağmen beklemeye alındığını belirterek, "CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bir toplantıda Özel 'Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun' şeklinde söylemi oldu. Ardından oğlum Mustafa'ya gereğini yapmasını söyledim. Oğlum, Özel'in talimatı ile Veli Ağababa'nın araması neticesinde 1 milyon euro'yu teslim etmek üzere Genel Merkez binasına gitti. Oğlum daha önce ifadesinde bu hususu belirtmişti" dedi.

Özel'in kendisine Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi yönünde talimat verdiğini ileri süren Böcek, şöyle devam etti: "15 Ocak 2024'te bir çantaya 950 bin euro koyup makam aracımla Manisa'ya gittim. Zeyrek'in ofisinde buluştuk. Bölge milletvekilleri vardı. Ayrıca daha önce Özgür Özel'in danışmanı olarak bildiğim Demirhan Gözaçan da vardı."

ÇANTAYI SİZE GETİRDİM

"Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldığım esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de 'çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun' dedim. Bunu, Özgür Özel'in talimatına istinaden yaptım. Zeyrek parayı nasıl kullandı bilmiyorum."

15 MİLYON TL HARCADIM

Muhittin Böcek, devam eden süreçte CHP Genel Merkezi'nin ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdiğini anlattı. Böcek, "Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldı" ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek; Bucak, Akseki, İbradı ve Korkuteli gibi araç sayısı az olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımı yaptığını söyledi.

ANTALYA'DAKİ LANSMANDA 200 BİN DOLAR

Böcek, 24 Şubat 2024 tarihinde Özgür Özel'in katılımıyla Antalya Cam Piramit'te düzenlenen lansmana ilişkin de beyanda bulundu. Oğlu Gökhan Böcek'in daha önceki ifadesine atıfta bulunan Böcek, "Burada da Özgür Özel'e 200 bin dolar verilmiştir. Bu olay Özel'in talimatı ile Veli Ağababa'nın oğlumu araması üzerine gerçekleşmiştir. Seçim harcamalarını oğlum yaptığı için bunlarla ilgilenmedim" dedi.

HTS KAYITLARI DOĞRULADI

Savcılık 15 Ocak 2024'e ait baz kayıtları ve kamera sistemi PTS kayıtlarını inceledi. Böcek'in makam aracının 08:15'te Antalya'dan çıkış yapığı saat 11:20'de Manisa'da olduğu kayıtlara geçti. Böcek'in cep telefonu HTS kayıtlarında 15 Ocak'ta Zeyrek'e ait şirket olan FZ Yapı'dan sinyal verdiği, Böcek'in Zeybek'in şirketine kayıtlı GSM hattı ile 3 kez görüşme yaptığı tespit edildi.

KUAFÖR VE DANIŞMAN TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada Muhittin Böcek'e ait paraları sakladığı ileri sürülen kuaförü Özcan S. ile oğlu Gökhan Böcek'in muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntüleriyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sorumlusu Batuhan Ü. tutuklandı.