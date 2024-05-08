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Rüşvet karşılığı göz yumulan ölüm villalarına yönelik soruşturma tamamlandı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villadan oluşan 8.5 milyar lira değerindeki lüks siteye rüşvet karşılığı ruhsat vermesine yönelik soruşturma tamamlandı.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
Rüşvet karşılığı göz yumulan ölüm villalarına yönelik soruşturma tamamlandı
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İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Temelsiz 144 villadan oluşan 8.5 milyar lira değerindeki lüks siteye rüşvet karşılığı ruhsat verdiği belirlenen CHP'li belediye hakkında soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke Bakırköy Başsavcılığı'na yollandı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır'ın ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül'ün de olduğu 23 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan dava açıldı.

RÜŞVET KARŞILIĞI GÖZ YUMDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partili Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak da dahil 22 kişi gözaltına alındı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklanırken yapılan incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de temeli bile olmayan 144 villadan oluşan 8.5 milyar lira değerindeki lüks siteye rüşvet karşılığı göz yumduğu ortaya çıktı.

66 SAYFALIK FEZLEKE HAZIRLANDI

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 66 sayfalık fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenen fezleke sonucunda iddianame hazırlandı.

İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede 15 mağdur ve 6 müşteki yer alırken, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye eski İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül'ün de arasında yer aldığı 23 şüpheli yer aldı.

5 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Şüphelilerin "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

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