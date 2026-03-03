İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9812
  • EURO
    50,9794
  • ALTIN
    7135.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rüşvet karşılığı nikah iddiası: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Güncel

Rüşvet karşılığı nikah iddiası: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında nikahlarının kıyıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

AA3 Mart 2026 Salı 16:59 - Güncelleme:
Rüşvet karşılığı nikah iddiası: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
ABONE OL

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylelikle yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Şüpheliler, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 28 Şubat Cumartesi nikah memuru A.A.'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli nikah memuru A.A.'nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.