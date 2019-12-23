23.12.2019 14:54 - Güncelleme: 23.12.2019 15:03

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara’daki Togo Kuleleri inşaatı için Mansur Yavaş’ın kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti. Aygün’ün ortaya koyduğu belgelerle meydan okuduğunu belirten Gazeteci-yazar Emin Pazarcı, "Önümüzdeki günlerde bu konu çok tartışılacak gibi, işin arkasında siyasi azınlık var." dedi.

Aksam.com.tr’ye değerlendirmede bulunan Gazeteci-yazar Emin Pazarcı, “Sinan Aygün’ün açıklamalarını baştan sona kadar dinledim. Makul gerekçeleri var, ortaya koyduğu gerekçelerle meydan okuyor. Uluslararası kuruluşlar gelsin, inşaatı tek tek ölçsün, bir santim fazlalık varsa gereğini yapacağım diyor.” şeklinde konuştu.

“YAVAŞ’A AĞIR CEZALI İŞLEM BAŞLATILABİLİR”

Mansur Yavaş’ın mahkemeyi engellediğine dikkat çeken Pazarcı, “Geçmişte bu konular mahkeme konusu olmuş, kararlar alınmış ve yerel mahkeme istinafta kararı onanmıştır. Mahkeme Aygün’ün inşaatında herhangi bir problemin bulunmadığına yönelik karar çıkartmış.

Daha sonra karar tekrar mahkemeye gitmiş ve yerel mahkeme ters bir karar vermiş. Burada Mansur Yavaş’ın bir engellemesi var. Yavaş’ın görevi ihmal etmesi söz konusu bu yüzden önümüzdeki günlerde kendisi hakkında ağır cezalı bir işlem başlatılırsa bunu yadırgamamak gerekir.” ifadelerini kullandı.

“İKİSİ ARASINDA SİYASİ HUSUMET VAR”

Yaşanan olayların arkasında siyasi azınlık olduğunu sözlerine ekleyen Emin Pazarcı şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde bu konu çok tartışılacak gibi, işin arkasında siyasi azınlık var. Geçmişte ikisi arasında yaşanan siyasi husumetlerde var. Mansur Yavaş tartışmalarında, Aygün gerekirse ben aday olurum diyor. Çok ciddi iddialar var, görevi ihmal etme söz konusu bu açıdan mesele kapanacak gibi durmuyor. Aygün’ün açıklamalarından tatmin oldum, Yavaş’ın da bu iddialara cevap vermesi gerekiyor.”