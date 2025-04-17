İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya'daki başkanlık konutunu, komisyon ve rüşvetin merkezi haline getirdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Soruşturma birimlerinin yaptıkları tespitlere göre, İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve 'Kafa koparan' olarak bilinen Fatih Keleş'in, başta reklam şirketleri olmak üzere çok sayıda iş adamından rüşveti burada aldığı kaydedildi.

Alınan rüşvet ve komisyonları burada 2 metre uzunluğunda, 1 metre enine sahip çelik bir kasada topladığı iddia edildi.

BÜYÜK KASA GİTTİ KÜÇÜK KASA GELDİ

Soruşturma kapsamında İBB'nin Florya'daki başkanlık konutunda da arama gerçekleştirildi. Ancak arama yapıldı.

Yapılan aramada, bu büyük kasa yerine daha küçük bir kasa bulunduğu ve yalnızca 5 milyon liralık bir meblağa el konulduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

OPERASYONDAN 3 AY ÖNCE VİNÇLE ÇIKARDILAR

Söz konusu kasanın varlığından ise çevredeki görgü tanıkları sayesinde haberdar olundu.

Tespitlere göre, söz konusu çelik kasanın geçtiğimiz yıl aralık ayında, yani rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sadece 3 ay önce büyük bir vinç aracılığıyla buradan çıkarıldığı ve başka bir noktaya götürüldüğü saptandı.

Sabah'ın haberine göre, Görgü tanıkları, vincin geldiği anları ve kasanın vinç yardımıyla TIR'a yüklendiği yönünde soruşturma birimlerine bilgi verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma birimleri Florya'daki başkanlık konutunu gören güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle Aralık ayında, ofise yapılan giriş çıkışlara, çevre bağlantı yolları da mercek altına alınarak söz konusu kasanın nereye götürüldüğünü incelemeye aldı.

FLORYA 'KASA'YA EMİRGAN KENDİSİNE

Söz konusu başkanlık konutu geçmişte Kadir Topbaş dahil olmak üzere birçok belediye başkanının kullanımına sunulmuştu.

Ekrem İmamoğlu' ise burayı kasası Keleş'e tahsis edip kendisi için ise Rumelihisarı'nda 9 dönüm arazi üzerine 1995 yılında Marmara Üniversitesi'ne eğitim amacıyla tahsis edilen taş binayı kendisine lojman olarak tahsis etti.

PARA KULELERİNDE BAŞROLDE

İBB Spor Kulübü başkanı olan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Fatih Keleş, para kuleleri görüntüleriyle de gündeme gelmişti.

Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı noktasında toplanan deste deste paraların dizildiği görüntülerdeki başrollerden bir tanesiydi.

Keleş, para sayma görüntüleriyle ilgili geçtiğimiz yıl açılan davada Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

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