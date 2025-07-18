Rüşvetçi suçunu itiraf etti! Özgür Özel'in ''kumpas'' iddiası çöktü

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında CHP'nin kamuoyuna servis ettiği "kumpas" iddiaları delillerle çürütüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, savcılık ifadesinde suçu itiraf ettiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting meydanlarında dile getirdiği "bir ay eğitilen baklavacı", "çanta taşıyıcısı", "kurgu plan" şeklindeki söylemlerin ise gerçekle hiçbir şekilde örtüşmediği netleşti.

TEKNİK TAKİPLE BAŞLADI

Alınan bilgilere göre, Tüter'in bazı işletme sahipleriyle cezai işlem uygulanmaması ya da düşük miktarda ceza yazılması karşılığında menfaat temini amacıyla "şifreli" görüşmeler yaptığı tespit edildi. 30 Mayıs 2025'te Side Limanı çevresindeki üç farklı restoran ve eğlence mekanıyla doğrudan iletişime geçtiği, bu işletmelere yönelik taleplerini dolaylı ifadelerle ilettiği teknik takibe takıldı.

Şüpheli temasların ardından, Tüter'in şoförü 3 işletmeden hazırlanan paketleri teslim aldı. Arama kararı doğrultusunda yapılan kontrolde, araçta 9 adet bandrollü viski bulundu.

Rüşvet suçuna ilişkin ilk somut tespitin ardından soruşturma, gizlilik esasına göre sürdürüldü. Diğer şüphelilerin deşifre edilmesi için Tüter'in şoförü hakkında gözaltı işlemi uygulanmadı.

'RÜŞVET ALDIM, PİŞMANIM'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Tüter, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti, savcıya verdiği ifadesinde ise rüşvet aldığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten Tüter, bazı CHP'li Belediye Meclis Üyelerinin de bu ilişki ağının parçası olduğunu açıkladı. İfadede adı geçen kişilerle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda somut delillere ulaşıldı.

İki meclis üyesi, mahkeme tarafından tutuklandı. CHP'lilerin öne sürdüğü gibi Mehmet Engin Tüter'in birden fazla kez gizlice ifade verdiği ya da baskı altında tutulduğu yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting meydanında kullandığı, "O baklavacıyı bir ay eğitmişler, baklava kutusunu planlamışlar. Kumpas kurmuşlar" ifadeleri asılsız çıktı. Bu iddiaları destekleyen hiçbir belge, tanık ya da fiziki delil bulunamadı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SAVCIYA TEHDİTTEN SORUŞTURMA

İstanbul Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Silivri'de savcı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Özel'in kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediği belirtildi. Özel hakkında daha önce de iki suçtan soruşturma başlatılmıştı.

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