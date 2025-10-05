İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

Rüşvete ''takı'' kılıfı! Ongun ailesinin tezgahı ifşalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren reklamcı Ali Yakut, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'la bağlantılı olduğu iddia edilen Byzag şirketine ihale vaadiyle 706 bin TL gönderdiğini söyledi. Gözdem Ongun daha önce verdiği ifadesinde hesabına gelen paraların takı siparişlerinden geldiğini ileri sürmüştü.

5 Ekim 2025 Pazar 07:52
Rüşvete ''takı'' kılıfı! Ongun ailesinin tezgahı ifşalandı
Reklamcı Ali Yakut ve şirketinin muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ali Yakut, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında, ismini "Çiğdem" olarak öğrendiği bir kişi tarafından aranarak "Sizinle çalışmak istiyoruz, reklam firması olduğunuz için size iş verelim. Byzag isimli firmaya 706 bin TL gönderirseniz, size ihalelere girme fırsatı vereceğiz" denildiğini belirtti. Yakut, Murat Ongun'un reklam sektöründeki etkisini bildiği ve mevcut işlerinin zarar görmemesi için bu talebi kabul ederek Byzag'a 706 bin TL gönderdiğini ifade etti. Ancak bu ödeme karşılığında ne bir ürün geldi ne de fatura kesildi. Ayrıca herhangi bir ihaleye de dahil edilmediler. Muhasebeci Kerim Ali Yıldırımhan da bu para transferini doğruladı.

Sabah'ın haberine göre; Gözdem Ongun'un bağlantılı olduğu iddia edilen Byzag şirketiyle temasa geçilerek fatura ve ürün talep edildiğinde, şirketlerinin SGK ve vergi borçları olduğu gerekçesiyle belediyeden iş alamayacakları söylenmiş. Yakut, ödemeden yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşen İBB operasyonu sonrası söz konusu şahıslara bir daha ulaşamadıklarını ifade etti. Olay, rüşvet karşılığı ihale vaadiyle para alındığını ortaya koyuyor.

MUHASEBECİ DE DOĞRULADI

Reklamcı Ali Yakut'un muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan da Ali Yakut'un iddiasını doğruladı. İfade veren Yıldırımhan, patronu Ali Yakut'un talimatı ile Gözdem Ongun'un takı şirketine 706 bin TL ödeme yaptığını söyledi.

Gözdem Ongun daha önce verdiği ifadesinde hesabına gelen paraların takı siparişlerinden geldiğini ileri sürmüştü.

