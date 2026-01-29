Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianamede görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu 200 sanık, hakim karşısına çıktı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan

BANA İFTİRA ATTI

Temizlik ihalesi alan firmadan hesabına para transferi olan ve elden para aldığı tespit edilen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan, "İfade veren Savaş Çetinkaya'yı İzmir'den tanırım. Aramızda para alışverişi olmuştu. İfadesinde benimle ilgili iftirada bulundu. Aramızdaki para alışverişi, rüşvete dönüştü. Gönderdiğim 25 bin lira rüşvet almışım gibi gösteriliyor" dedi.

TEKİN'E EŞİ SORULDU

Adana Seyhan Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkan Oya Tekin ise hakimin "Eşinizin belediyede bir bağı var mı?" sorusuna "Hayır" cevabının verdi.

Oya Tekin