İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rüşveti MASAK tescilledi! Bedavaya alıp 7 milyona sattı
Güncel

Rüşveti MASAK tescilledi! Bedavaya alıp 7 milyona sattı

İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminde Metrohome projesine iskan için Kameroğlu İnşaat'tan 4 daire alındığı MASAK raporuyla tescillendi. Kameroğlu İnşaat'ın, rüşveti gizlemek için de kurnazca bir yola başvurduğu belirlendi. Şirket bizzat kendi parasını yatırarak, Necati Özkan ödeme yapmış gibi gösterdi. Özkan ise bedavaya aldığı 4 daireyi 7 milyon TL'ye sattı.

Yeni Şafak27 Eylül 2025 Cumartesi 08:20 - Güncelleme:
Rüşveti MASAK tescilledi! Bedavaya alıp 7 milyona sattı
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Necati Özkan'a dair Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) rapor hazırladı. Kameroğlu İnşaat'ın sahibi Adem Kameroğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, Metrohome projesine Beylikdüzü Belediyesi'nden iskan alabilmek için İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile görüştüğünü, "4 daire karşılığında iskan alabileceğini" söyleyip kendisini İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a yönlendirdiğini ifade etmişti. "Taleplerini karşılamazsam iskan vermeyeceklerini bildiğim için Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldım. Şirket hesabımıza kendimiz göstermelik olarak 2 milyon lira para yatırdık. Necati Özcan vermiş gibi gösterdik" diyen Kameroğlu'nun beyanları MASAK raporuyla teyit edildi.

GÖSTERMELİK SATIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kameroğlu inşaatın kendi parasını, Necati Özkan'dan almış gibi göstererek aslında kendi parasını yatır-çek yaparak ödeme yapılmış şeklinde gösterdiği ortaya çıktı. 2021 yılında Kameroğlu İnşaat'tan Özkan'ın sahibi olduğu Öykü Ajans'a 2, Kapital Medya'ya 1 adet, Mart 2022'de de Ayşe Hitchins adına 1 daire satışı yapıldı. Kameroğlu İnşaat ile daire devri gerçekleştirilen şirketler arasında herhangi bir para transferine rastlanmadı. Ayşe Hitchins ile Kameroğlu İnşaat arasında da herhangi para transferi bulunamadı. Aksine Hitchins'in daire için 19 Haziran 2019'da Necati Özkan'a 496 bin 645 TL gönderdiği, açıklama kısmına da "Metrohome Suite A Blok 12. Kat 072 Nl daire satış bedeline mahsuben" yazdığı ortaya çıktı.

Necati Özkan - Ekrem İmamoğlu

4 DAİREYİ DE ELDEN ÇIKARTMIŞ

Özkan'ın iskan karşılığı Kameroğlu İnşaat'tan aldığı 4 daireyi daha sonra 6 milyon 946 bin TL'ye sattığı öğrenildi. Özkan'ın haksız menfaat temin ettiği vurgulanan raporda, TCK'nın 282'nci maddesindeki aklama suçunun (TCK 282/1) işlendiği kaydedildi. Raporun sonuç kısmında ise 4 dairenin satış değeri kadar Özkan'ın şirketleri ve mal varlıkları için TCK'nın 55'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında müsadere talep edilmesinin uygun olacağına atıfta bulunuldu.

Gizli ortaktan 6.5 milyon TL

İmamoğlu İnşaat Şirketi'nden kirli pazarlık! İş insanı rüşvet çarkını ifşa etti: Villaya karşılık ruhsat

Rüşvetin adı: İhale komisyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.