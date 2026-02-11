İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
  Rüşvetin görüntüleri ortaya çıkmıştı: Kurumun çürük elmaları tutuklandı
Güncel

Rüşvetin görüntüleri ortaya çıkmıştı: Kurumun çürük elmaları tutuklandı

İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan ve 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor tutuklandı.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 16:57
Rüşvetin görüntüleri ortaya çıkmıştı: Kurumun çürük elmaları tutuklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı

