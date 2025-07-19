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Rüşvetle gelen servete ''takı'' perdesi! Kritik soruya cevap veremedi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi, servetinin kaynağını düğün takılarıyla açıklamaya çalıştı. Yeşim Akpolat, savcılığa verdiği ifadede, Beykoz'daki 29 milyon YL değerindeki lüks daire ve 10 milyonluk lüks marka aracını düğün takılarıyla aldığını söyledi. Ancak altınları hangi kuyumcuda bozdurduklarını hatırlamadı.

Sabah19 Temmuz 2025 Cumartesi 08:06 - Güncelleme:
Rüşvetle gelen servete ''takı'' perdesi! Kritik soruya cevap veremedi
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. İfadede Beykoz'da 29 milyon TL'ye satın aldıkları daire ve 10 milyon TL'ye satın aldıkları Land Rover marka aracın para kaynağı sorulan Akpolat, "Düğünümde takılan takıları bozdurdum, öyle aldım." dedi ancak bozdurduğu kuyumcuyu hatırlamadı.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmıştı. Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'a, savcılığa verdiği ifadede rüşvet ve yolsuzluk iddiaları soruldu.

29 MİLYONLUK DAİRE İLE 10 MİLYONLUK ARAÇ SORULDU

Şüpheliye, üzerine kayıtlı Land Rover marka lüks araç için ödenen 10 milyon TL'nin kaynağı ve Beykoz'daki Mesa Orman 2 isimli projede satın alınan daire için 5 taksitle elden nakit olarak ödenen 29 milyon 214 bin TL'nin kaynağı soruldu.

"DÜĞÜNÜMDEKİ TAKILARI BOZDURDUM"

Akpolat, "Benim gerek çalışma hayatımda gerekse babamdan miras yoluyla kalan mal varlıklarım vardı. Düğünde takılan takılarım vardı. Onları yatırıma dönüştürmek istedim. Kardeşlerimle istişare ederek Beykoz'da bahsi geçen daireyi satın aldım. Altın ve döviz olarak evimde bulunuyordu. Bunları bozdurup TL'ye çevirdim. Eski eşimden ayrılmadan önce banka kasasında bulunan para ve altınım da vardı." şeklinde cevap verdi.

ARAMADA ALTIN BULUNMAMIŞTI

Sabah'ın haberine göre, Altın ve dövizleri hangi kuyumcudan bozdurduğu sorusuna "Hatırlamıyorum." diyen Yeşim Akpolat'a, Beykoz'daki ikametinde yapılan aramada para veya altın bulunmadığının hatırlatılması üzerine, "Hâlen evimde para veya altın yoktur." cevabını verdi. MASAK raporlarına göre satın alım tarihlerinde herhangi bir banka hesabından para çekimi yapılmadığı tespit edilmişti.

İDDİALARI REDDETTİ

Akpolat, "Satın almış olduğum ev ve araçta, Rıza Akpolat'ın bir katkısı veya desteği yoktur. Kardeşim Gökhan üzerine kayıtlı Beşiktaş'ta bulunan taşınmazın da Rıza Akpolat'la ilgisi yoktur. Burak Kangal'ın Beykoz Acarkent'te bulunan villasının da Rıza ile bir ilgisi yoktur. Burak Kangal'ın başka taşınmazları da vardır. Eşimin eski eşinin oturduğu eve ilişkin bir bilgim yoktur." dedi.

Serveti gizlemek için sinsi plan

İhaleler üzerinden büyük vurgun
  • Rıza Akpolat
  • Yeşim Akpolat
  • rüşvet

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