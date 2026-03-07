İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Rüşvetli nikah'' skandalı! Nikah memuru ve 5 kişi tutuklandı
Güncel

''Rüşvetli nikah'' skandalı! Nikah memuru ve 5 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında nikahlarının kıyıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
''Rüşvetli nikah'' skandalı! Nikah memuru ve 5 kişi tutuklandı
ABONE OL

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi.

Nikah memuru A.A'nın da aralarında bulunduğu D.Ş, S.U, M.E, Ş.A. ve Y.A. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma doğrultusunda 28 Şubat'ta nikah memuru A.A'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 Mart'ta da 5 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüpheli nikah memuru A.A'nın evinde yapılan aramada, 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.