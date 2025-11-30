İSTANBUL 16°C / 9°C
Güncel

Rusya açıklarında alev alan gemi söndürüldü

Karadeniz açıklarında seyir halindeyken patlama ve ardından yangın çıkan KAIROS isimli gemideki alevler kontrol altına alındı

30 Kasım 2025 Pazar 13:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kairos ve Virat gemilerindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir.

VIRAT isimli Gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır."

