Rusya: Batılı ortaklarımız maalesef geleneksel diplomasiye başvurmuyorlar

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Avusturya ordusundan emekli askerin 1990'lı yıllardan başlayarak 2018'e kadar Rusya için casusluk yaptığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Avusturya'nın söz konusu iddiaların ardından Rusya ile temasa geçmeyişini eleştiren Lavrov, "Bu iddiaları nahoş bir sürpriz olarak karşıladım. Uluslararası iletişimin gelenekleri doğrultusunda bu tür gelişmelerde karşı taraftan bir açıklama beklenir. Ancak son dönemde Batılı ortaklarımız maalesef geleneksel diplomasi yerine, kamuoyu önünde bizi suçlayarak mikrofon diplomasisine başvuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin atılacak adımları değerlendirmek üzere Avusturya'nın Moskova Büyükelçisini, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını belirten Lavrov, "İddialara yönelik Avusturya tarafının sorularını duymak ve hangi adımların atılması gerektiğini istişare etmek için büyükelçilerini davet edeceğiz." dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün yaptığı açıklamada, ordudan emekli bir subayın 90lı yılların başından bu yana Rusya gizli servisine casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin olduğunu söylemişti.

Avusturya Adalet Bakanlığı, konu hakkında soruşturma başlatırken, emekli askerin söz konusu dönemde Rusya'dan 300 bin avroluk ödeme aldığı öne sürülüyor.

Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) nezdinde ilişkilerinin en iyi olduğu ülkeler arasında yer alan Avusturya'nın bu iddialar neticesinde atacağı adımların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor.