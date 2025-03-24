İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9998
  • EURO
    41,1899
  • ALTIN
    3679.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda görüştü
Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda görüştü
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, telefonda bölgesel ve küresel gündemdeki güncel konuları ele aldı.

Rus tarafı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta, Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Kremlin Sarayı da 14 Mart'ta, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile uzlaştıkları barış anlaşması hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda bilgi verdiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.