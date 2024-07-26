İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9408
  • EURO
    35,8327
  • ALTIN
    2523.53
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan ticari ve ekonomik işbirliğini ele aldı
Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan ticari ve ekonomik işbirliğini ele aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya gelen Bakan Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmede, ticari ve ekonomik işbirliğinin ele alındığını bildirdi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 21:49 - Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ve Fidan ticari ve ekonomik işbirliğini ele aldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov ve Fidan'ın, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin giderek genişlemesini sağlamaya yönelik tedbirler vurgulanarak ikili ilişkilere yönelik güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

"İKİLİ TEMASLARIN TAKVİMİNE DEĞİNİLDİ"

Çok taraflı platformlar da dahil olmak üzere uluslararası alanda Rusya ile Türkiye arasındaki pratik etkileşimin belirli yönlerinin müzakere edildiği belirtilen açıklamada, "En üst ve yüksek düzeydeki yaklaşan ikili temasların takvimine değinildi." ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Viyentiyan'da, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alınmıştı.

İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.