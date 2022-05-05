İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2022 Perşembe / 4 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8779
  • EURO
    15,6516
  • ALTIN
    896.155
  • BIST100
    2466.26
Güncel

Rusya duyurmuştu! Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurt dışı uçuşlarını sınırlandıran Rus havayolu şirketi Aeroflot, yarından itibaren Moskova'dan direkt İstanbul ve Antalya'ya tarifeli uçuşlarına yeniden başlıyor. Rus havayolu şirketinden geçen günlerde yapılan açıklamada, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilecek tarifeli seferlerin, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan düzenleneceği ve uçuşların Airbus A330 tipi geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla yapılacağı duyurulmuştu.

DHA5 Mayıs 2022 Perşembe 17:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot, başkent Moskova'dan İstanbul ve Antalya uçuşlarına yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden başlıyor. Şirket ilk etapta günlük, İstanbul Havalimanı'na iki, Antalya Havalimanı'na ise bir kez karşılıklı sefer düzenleyecek. Sefer sayılarının yakın zaman içinde İstanbul için 3'e, Antalya'ya ise 2'ye çıkacağı belirtildi.

SEFERLER GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARLA YAPILACAK

Rus havayolu şirketinden geçen günlerde yapılan açıklamada, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilecek tarifeli seferlerin, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan düzenleneceği ve uçuşların Airbus A330 tipi geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla yapılacağı duyurulmuştu.

8 MART'TA DIŞ HAT UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU

Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkeler nedeniyle hareket alanı daralan Aeroflot, 8 Mart'ta bazı hatlar hariç yurt dışı uçuşlarının çoğunu durdurma kararı almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.