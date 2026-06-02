İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9332
  • EURO
    53,5522
  • ALTIN
    6665.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusya endişelerini açıkladı: Terör faaliyetlerinin artmasından endişe duyuyoruz
Güncel

Rusya endişelerini açıkladı: Terör faaliyetlerinin artmasından endişe duyuyoruz

Rusya, Ukrayna'ya ait insansız araçların Türkiye kıyılarında, Boğaz yakınlarında tankerlere yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek yaşananları Karadeniz'deki istikrarı hedef alan bir provokasyon olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Kiev yönetiminin, Karadeniz'deki terör faaliyetlerini artırmasından endişe duyuyoruz.' dedi.

AA2 Haziran 2026 Salı 15:28 - Güncelleme:
Rusya endişelerini açıkladı: Terör faaliyetlerinin artmasından endişe duyuyoruz
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı geminin geçen hafta insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramasını değerlendirdi.

"Ukrayna ordusunun, İHA'ları kullanarak gemilere haydutça baskınlar düzenlediğini ve suçu Rusya'ya attığını" belirten Zaharova, "Kiev yönetiminin, Karadeniz'deki terör faaliyetlerini artırmasından endişe duyuyoruz. Bu, sivil gemi taşımacılığı için koşulların bozulmasına ve risklerin artmasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, bölgedeki her türlü güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasının, Ukrayna krizinin kapsamlı çözümündeki en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya ait insansız araçların, Türkiye kıyısında Boğaz yakınlarında tankerlere yönelik saldırısı, Karadeniz bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir provokasyon. Sivil ticaret gemilerine karşı bu eylemler, olaylara karıştığını inkar etmeyi tercih eden Kiev cuntasının uluslararası hukuk normlarına tamamen kayıtsız kaldığını gösteriyor. Terör eylemleri niteliğinde olan bu tür provokasyonlarla ilgili kapsamlı ve tarafsız soruşturma yapılması gerekiyor."

Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı yük gemisinin, Karadeniz'de saldırıya uğradığını, 2 Türk vatandaşının da yaralandığını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.