Dünyanın en tehlikeli saldırı helikopteri yolda kaldı! Ka-52K Katran'a red
Rusya'nın en son geliştirdiği saldırı helikopteri Ka-52K Katran'ın testi geçemediği ortaya çıktı.
Rus Helikopterleri Şirketi geçen yıl yaptığı açıklamada 2018 sonunda yeni versiyon Ka-52K Katran saldırı helikopterinin testinin tamamlanacağını duyurmuştu.
Akşam'ın haberine göre, Rusya'nın geliştirdiği Ka-52K Katran adlı saldırı helikopterinin henüz Rus ordusu tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı. Testlerin tamamlanması için bir yıldan fazla süre ertelenen saldırı helikopterinin bazı sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Ortaya çıkan sorunların neden olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.
Ka-52 saldırı helikopterinin Suriye'de iyi iş çıkardığı, yeni versiyon Katran'da ise neyin yanlış olduğu konusu netlik kazanmadı. Uzmanlara göre, Rus saldırı helikopterinde yaşanan sorunun teknik değil, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklandığı ileri sürüldü.
KA-52K KATRAN'IN ÖZELLİKLERİ
Rus yapımı Ka-52 Alligator ve deniz ‘kardeşi’ Ka-52K Katran, paraşütle fırlatma sistemine sahip dünyanın tek seri üretimli saldırı helikopterleri. Ayrıca bu savaş araçları zırhlı kabine sahip.
Dünyanın en tehlikeli saldırı helikopterleriBu iki faktör, iki pilot arasında tamamen duble edilen kontrol sistemiyle birleşince Ka-52’yi dünyanın en korumalı helikopter yapıyor.
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