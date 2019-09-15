Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı
Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 füze savunma sistemlerinine ait malzemelerin ikinci etabının teslimatıyla ilgili görüntüleri yayımladı.
Rusya, S-400 füze savunma sistemlerinine ait malzemelerin ikinci etabının teslimatıyla ilgili görüntüleri yayımladı.
Rus haber sitesi Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S-400 füze savunma sistemlerine aitmalzemelerin Türkiye’ye teslimatının ikinci etabının bugün itibarıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı’na ait askeri nakliye uçakları, 15 Eylül’de kontrat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 füze savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye’ye teslimatının ikinci etabını tamamladı” ifadeleri yer aldı.
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