21 Şubat 2020 Cuma08:30 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 08:30

Suriye'de ılımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib’in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib İlçesi’nin kuzeybatısında yer alan Neyrab Köyü’ne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı muhalif gruplar, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi. Köyde, ılımlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Neyrab, 3 Şubat’ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

SİNİR GEREN AÇIKLAMA

İdlib’in güneyinde bu gelişmeler yaşanırken, Rusya’dan, Ankara’nın sinirlerini geren bir açıklama geldi. Ilımlı muhalliflerden ‘teröristler’ diye söz eden Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ‘teröristlerin’ Kminas-Neyrab hattında Suriye ordusuna yönelik saldırıları çok sayıda zırhlı tankla gerçekleştirdiğini ve Türk ordusunun buna topçu ateşiyle destek verdiğini duyurdu. Merkez, Suriye ordusunun savunmasının bunun sonucunda kırıldığını belirtti.

REJİME RUS DESTEĞİ

Saldırılarda 4 Suriye askerinin yaralandığını duyuran Merkez, Suriye ordusuna yönelik topçu atışlarının Rusya’nın bunları tespit etmesi üzerine durduğunu belirtti: “Türk mevzilerinden Suriyeli birliklere topçu ateşi açıldığı, Rus objektif kontrol araçları tarafından tespit edilerek çatışmaları önleme hattı üzerinden Türk tarafına bildirildi. Bunun üzerine Türk tarafı, topçu atışlarını durdurdu.”

SU-24’LER BOMBALADI

Merkez, Rus Su-24 savaş uçaklarının Suriye’nin talebi üzerine militanlara ateş açtığını ve bunun sahadaki çatışmanın seyrini tersine çevirerek Suriye ordusunun saldırıları püskürtmesini sağladığını vurguladı. Açıklamada Suriyeli birliklerin 1 tank, 6 piyade aracı ve yüksek kalibreli silahların bulunduğu 5 arazi aracını imha ettiği kaydedildi.

AKAR: A, B, C PLANLARIMIZ HAZIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son gelişmelere ilişkin CNN Türk’te önemli açıklamalar yaptı:

GÖZLEM NOKTALARI: Türkiye’nin talebi Suriye rejiminin bu gözlem noktalarının gerisine çekilmesi. Buna karşılık Rusya sahadaki gerçeklerin değiştiğini söylüyor. Türkiye’nin gözlem noktalarını boşaltması kesinlikle söz konusu değil. Soçi Mutabakat Muhtırası’ndaki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki sınırlara uyulmasını bekliyoruz. Gündeminde Soçi Muhtırası’nın revize edilmesi yok.

İDLİB’E HAREKAT: (Şubat ayı sonunda bahsedilen yere geri çekilme olmazsa Türkiye Barış Pınarı Harekatı’nda olduğu gibi İdlib’de de harekat için hazır mı?” sorusu üzerine) Bu konuda zaten Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdiler, hedefi gösterdiler. Biz de gerekli planlamalarımızı yaptık. A, B, C planlarımızı yaptık. Bu plan yeri ve zamanı geldiğinde uygulanmaya başlar.

RUSYA: (“Suriye’nin arkasında Rusya’nın olduğunu biliyoruz. O zaman Türkiye, Rusya ile karşı karşıya mı gelecek?” denmesi üzerine) Türkiye’nin Rusya’ya karşı herhangi bir tavrı söz konusu değil, tek hedefi rejim, ateşkese karşı gelen kişi ve gruplar. Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bunun olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

‘RADİKALLERİ BÖLGEYİ VURMAK İÇİN REJİM GETİRDİ’

TRT Haber’de gündemi yorumlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Türk taraflarının İdlib’de yaşanan trajediye çözüm bulmak için Soçi Mutabakatı’yla ilgili anlaşmazlığa düştüğünü belirterek “Bize bazı haritalar dayattılar ancak kabul etmedik. Karşılıklı pozisyonlarımızı belirten kağıtlar verdik. Kendi düşüncelerimizi Rus tarafına ilettik. Ancak istediğimiz noktaya gelmedik. İlerleme için İdlib’de sükunetin sağlanması gerekli. Belki liderler görüşecek” dedi. Çavuşoğlu, “İdlib bölgesinde PKK mevcudiyeti fazla yok. Bazı radikal gruplar var. Rejim ve destekçileri özellikle Dara’dan otobüslerle getirip İdlib’e bıraktılar. Burada teröristlerin bulunmasını bahane ederek saldırmak amaçları. Batılı dostlarımız PKK’ya yönelik bir harekat başlattığımız zaman ne yapıyorsun diyor. Teröristlerin arasında ayırım yaptığı için tepkiyi farklı gösteriyorlar” dedi. Çavuşoğlu, “Bizim diplomasideki ilkemiz sahada ve masada güçlü Türkiye. Türkiye merkezli siyaset izliyoruz. Böyle olunca bazen Almanya’nın işine gelmiyor, Fransa’nın zaten işine gelmiyor, bazen ABD’nin işine gelmiyor olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız ansızın gelebiliriz derken Türkiye’nin kararlılığını göstermiştir. Bizim atacağımız adım yeni bir insani felaketin önlenmesine yöneliktir” dedi.

REJİM HATLARI OBÜS VE ROKETLERLE VURULDU

İdlib kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tanklar ve komandolarla intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor. Dün İdlib’in doğusundaki Serakib hattında rejim hedefleri ÇNRA ile vuruldu. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT, 50 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya’nın İdlib’de hava harekatı yaptığını duyurduğu bölgede 2 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de 2 askerimizin şehit düştüğünü, 5 askerin yaralandığını duyurdu. Açıklamada “Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildi” bilgisi paylaşıldı.

MARTTA TAHRAN’DA ÜÇLÜ ZİRVE YAPILACAK

Reuters ve Rusya resmi haber ajansı TASS, Türkiye, Rusya ve İran’ın mart ayında Tahran’da İdlib gündemini görüşeceğini duyurdu. Ajansa konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili “Taraflar, zirvenin tarihini belirlemek için çalışma yürütüyor” dedi. Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov da bunu doğruladı. Öte yandan İdlib’de yerel kaynaklar, günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirdiğini belirtti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock da, İdlib’de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yer kalmadığını söyledi.

‘İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir” dedi.

İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ankara İdlib’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile telefonda görüştü. TSK’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, güncel konuların ele alındığı belirtildi.

(Akşam)