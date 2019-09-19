Rusya ‘Türk gökmenleri’ bekliyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Türkiye’nin ‘uzay güçlerinden’ oluşan kısa listede yer almak için gerekli her şeye sahip olduğunu söyledi. Rogozin, “Türkiye’nin uzaya gösterdiği ilgiye büyük saygı duyuyoruz. Türkiye, Rusya’yı bu alanda stratejik ortak olarak tanımlarsa bundan mutluluk duyarız. Türkiye’nin gökmenlerini bekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ‘uzaya Türk astronot gönderme’ teklifi ve iki ülke arasındaki uzay ve savunma sanayisindeki iş birliği potansiyelini değerlendiren Rogozin, Türkiye’nin uzaydaki çıkarlarını fark ettiği bir noktaya gelmemiz şaşırtıcı değil. Bu son derece doğal bir süreç. Şu anda Çin ve Hindistan gibi çok sayıda ülkenin ‘uzay güçleri kulübüne’ katılmak için hızla hareket ettiğini görebiliyoruz” diye konuştu.

2023’E YETİŞİR

Çok sayıda Müslüman ülkenin uzaya kozmonot göndermekle ilgilendiğini belirten Rogozin, “Akla devamlı şu soru geliyor; ‘Neden hala bir Türk astronot yok?’ Bu nedenle Roscosmos olarak uzaya Türk gönderme teklifimiz son derece doğal. Türk pilotları ve uzmanları Kozmonot Eğitim Merkezi’nde görmek isteriz. Hem astronotun kendisini hem de yardımcılarını eğitip Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gidecek hale getirebiliriz” ifadesini kullandı. Rogozin, ilk Türk astronotun Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıldönümü olan 2023’te ISS’ye gönderilmesi için yeterli zaman olduğunu dile getirdi.