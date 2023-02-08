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Rusya, Türkiye'ye ilave arama kurtarma ekibi ve 11 doktor gönderecek

Rusya'dan Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki destek çalışmalarına katılmak üzere 50 kişilik ilave arama kurtarma ekibi, 11 doktor ve ekipman gönderileceği bildirildi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
Rusya, Türkiye'ye ilave arama kurtarma ekibi ve 11 doktor gönderecek
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Türkiye'de bulunan Rusya Acil Durumlar Bakan Danışmanı Danil Martınov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Rusya'dan çalışmalar için ilave arama kurtarma ekibi gönderileceğini söyleyen Martınov, "Şu anda üçüncü bir grup, destek için Rusya'dan havalanıyor. Bu 50 kişi daha demek. Yanlarına üç parça ekipman ve daha fazla yardım sağlamak için gereken her şeyi alıyorlar." dedi.

Rusya Sağlık Bakan Danışmanı Aleksey Kuznetsov da Türkiye'ye doktorlardan oluşan bir ekip gönderileceğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla depremzedelere yardımcı olmak için 11 doktordan oluşan bir ekip Türkiye'ye gönderilecek." diye konuştu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem nedeniyle 6 Şubat'ta Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı ile 100 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti.

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