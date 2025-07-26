Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul ve Türkiye'nin geri kalanı da hem turistik açıdan hem iş açısından da bu ülkeler için büyük bir çekim alanı

7 katılımcı ülkenin 6'sı AB üyeliğine aday durumda. Ortak gündem maddelerimizden biri AB üyeliği süreci içerisinde ortak tutumumuz ne olabilir, ait olduğumuz bölgeye yönelik farkındalığı Brüksel'de nasıl artırabiliriz. Bizler aday ülkeyiz. Bunun getirdiği sorumluluklar var. AB konusunda daha koordineli çalışılması yönünde mutabakata varıldı. Tüm bunlar detaylı şekilde tartışıldı. Tarihi kültürel olarak bu ülkeler birbirinin devamıdır. O nedenle ortak hareket edilmesi önemli. Ticarete savunma sanayi işbirliğine nasıl dönüştürebiliriz bunu diye mutabık kaldık.

Geleceğimizi tesadüflere ya da başkalarına bırakamayız.

Hiç kimse eski günlerdeki gibi bir sıcak savaşın, çatışmanın varlığını istemiyor. Sorunların diplomasi yoluyla konuşarak, anlaşarak çözülmesi gündemin bu şekilde ilerletilmesi konusunda bir görüş birliği var

Bölge ülkeleriyle iş birliğimiz çok boyutlu şekilde ilerliyor. Bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Balkan Barış Platformu kapsayıcı yaklaşımımızın bir sonucudur. Katılıcımalarla Balkan sorunlarına balkan çözümlerini konuştuk. Bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra enerji güvenliği gibi birçok başlık altında fikir alışverişinde bulunuldu. Balkan Barış Platformu'nun geleceğini de konuştuk. Toplantıların düzenli devam etmesi yönünde irade oluştu.

Bölgesel diyalog mekanizmaların güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

6 ülkenin 6'sında da Türkler turizm sayısında birinci sırada geliyor. Vatandaşlarımız Balkanlara gidiyorlar. Türk turistler giderek artıyor. İstanbul ve Türkiye'nin geriye kalanı da bu ülkeler için çekim alanı. Bunu nasıl değerlendirebileceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk.

Geçtiğimiz günlerde 3. turu tamamladık. Önemli gündem maddelerinden biri de liderlerin bir araya getirilmesi. İnsani cephede gittikçe artan rakamlarla mutabık kalıyorlar esir takasında. İki taraf da ellerinden gelen iyi niyeti gösteriyor. Bu bizi de Cumhurbaşkanımızı da bizi de memnun ediyor.

Liderlerin ne zaman bir araya geleceği konusunda yürüyen tartışmalar şöyle: Bütün taraflar İstanbul'da Türkiye'de bir araya gelme konusunda irade beyan ediyorlar. Ama hangi şartlarda bir araya gelineceği konusunda iki taraftan gelen talepler var. Eğer bir ateşkes konusunda bir mutabak olursa Trump'ın da buna ilgisi olduğunu biliyoruz. Belki bunu mümkün kılmak için girişimde bulunabiliriz.