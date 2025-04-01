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Rusya ve Türkiye arasında diplomatik görüşme: Masada Ukrayna var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti. Görüşmede, bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

AA1 Nisan 2025 Salı 16:13 - Güncelleme:
Rusya ve Türkiye arasında diplomatik görüşme: Masada Ukrayna var
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Verşinin, Bilgiç'i 31 Mart'ta kabul etti.

Uluslararası ve bölgesel meselelerin istişare edildiği görüşmede, çözüme yönelik girişimler bazında Ukrayna krizi ele alındı.

Bu bağlamda, Rusya ve Türkiye arasında seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar dikkate alınarak, Karadeniz'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Rus tarafı, "banka ödemeleri, sigorta ve lojistikle ilgili sorunların çözülmesi, dondurulan varlıklar üzerindeki engellerin kaldırılması, yedek parça ve ekipman sevkiyatının yeniden başlatılması dahil Birleşmiş Milletler (BM) ile Rusya arasında tarım ürünlerinin ihracatına dair sağlanan anlaşmaların uygulanmasının önemini" vurguladı.

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