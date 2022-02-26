Rusya veya Belarus'taki taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık sağlanacak

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:41 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:42

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak Macaristan tarafıyla yapılan görüşmelerin neticesine ilişkin bilgi verildi.



Bu süreçte Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlara dair yönlendirmelerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların 4 Mart 2022 tarihine kadar, Tornyosnemeti ve Satoraljaujhely sınır kapıları kullanılarak, Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BiReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağı bildirilmiştir. Macaristan tarafı, uygulamanın sadece Türkiye'ye transit dönüşler için geçerli olacağını ve sürücülerden CMR veya bu duruma ilişkin bir belge talep edilebileceğini belirtmiştir."