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Rusya'da ''19 Mayıs'' törenle kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Rusya'da ''19 Mayıs'' törenle kutlandı
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde yapılan törene, Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zeynep Gündüz, Eğitim Müşaviri Hatice Altunok, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, öğrenciler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Maslahatgüzar Gündüz, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu için başlangıç olduğunu, bu nedenle "derin" ve "kalıcı" anlam taşıdığını belirterek, "Umutların tükenmeye başladığı dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a geçmesiyle başlattığı mücadele, 19 Mayıs'ı Türk tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri haline getirmiştir." dedi.

Bu tarihle Türk milletinin, esaret altında yaşamayacağını, vatan topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını vurgulayan Gündüz, "Hiçbir zaman rehavete kapılmadan, ülkemizin istikbali için çalışmayı sürdürerek, 19 Mayıs'ı iyi anlamalı, gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmalı ve karşısındaki tüm zorluklara rağmen elde ettiği olağanüstü başarıdan dolayı Atatürk'ten dersle ilham almalıyız." diye konuştu.

Gündüz, "Atatürk, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde bu emanete sahip çıkacaklarına, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Altunok da günün önemine işaret ederek, "19 Mayıs, ülkemizin kurtuluşunun temellerinin atıldığı, milletimizin tam bağımsızlık inancıyla mücadeleyi başlattığı tarihtir." dedi.

Rusya'da eğitim gören Türk öğrencilerin Milli Mücadele hakkında konuşmalarıyla devam eden törende, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

  • Rusya
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