AA 22 Kasım 2020 Pazar 14:56 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 15:03

Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan yapılan açıklamada, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının fiyatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Aşının fiyatının haftaya açıklanacağı belirtilen açıklamada, Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşı fiyatını 19,5 dolar (yaklaşık 148 TL) ve biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşı fiyatını 25-37 dolar (yaklaşık 190-280 TL) olarak açıkladıkları anımsatıldı.

Açıklamada, "Sputnik V"'nin fiyatının Amerikan aşı fiyatlarından daha düşük olacağı ileri sürüldü.

- RUSYA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI ÜÇ GÜNDÜR 24 BİNİN ÜZERİNDE GÖRÜLÜYOR

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24 bin 581 kişinin virüse yakalanmasıyla şimdiye kadarki Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 89 bin 329'a çıktı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölü sayısı 401 artarak 36 bin 179'a, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 8 artışla 1 milyon 595 bin 443'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 575 artarak 553 bin 713'e, ölenlerin sayısı da 75 artışla 8 bin 308'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 590 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 72 milyon 400 bini geçtiğini duyurdu.

Vaka sayısındaki günlük artışın yüzde 1,2 olarak açıklandığı ülkede, günlük vaka sayısı üç gündür 24 binin üzerinde görülüyor.