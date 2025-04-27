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Güncel

Rusya'da dağ tırmanışında hayatını kaybetmişti! Antalyalı dağcı son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'daki dağa tırmanan 2 Türk hayatını kaybetmişti... Antalyalı Rusya'da 4 arkadaşıyla tırmandığı Elbrus Dağı'nda yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça'nın (53) cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 16:20 - Güncelleme:
Rusya'da dağ tırmanışında hayatını kaybetmişti! Antalyalı dağcı son yolculuğuna uğurlandı
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Rusya'daki işlemlerin ardından İstanbul'a, sonra da Antalya'ya getirilen cenaze, havalimanında aile tarafından teslim alındı.

Kocaakça'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'ne getirildi.

Ahmetler Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaakça'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kocaakça'nın ailesi, yakınları, dağcı arkadaşlarının yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Elbrus Dağı'nda yaralı olarak kurtarılan Cihan Yıldırım da arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Yıldırım, cenaze defnedilirken üzüntü yaşadı.

Defin sonrası Kocakça'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Olay

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın aniden kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı bulunmuş, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

  • Elbrus Dağı
  • Mehmet Kocaakçan
  • Manavgat mezarlığı

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