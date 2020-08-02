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  • Rusya'da eşini parçalayıp buzdolabında saklamıştı... Kan donduran cinayette yeni gelişme
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Rusya'da eşini parçalayıp buzdolabında saklamıştı... Kan donduran cinayette yeni gelişme

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşayan ünlü rapçi Andy Cartwright'ın (30) karısı Marina Kukhal (36), genç adamın vücudunu parçalara ayırdı ve vücut parçalarını buzdolabına koydu. Kukhal, cinayet suçuyla hakim karşısına çıktı. Polis, Andy Cartwright'ın gerçek isminin Alexander Yushko olduğunu ve Kukhal'ın genç adamın vücudunu parçalarken 2 yaşındaki oğullarının da dairede olduğunu açıkladı.

DHA02 Ağustos 2020 Pazar 14:24 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 14:24
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Kocasını öldürerek ve vücudunu kesip evindeki buzdolabında saklamakla suçlanan Marina Kukhal, kocasının aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü savundu. Kukhal’ın daha önce polise verdiği ifadesinde, kocasının aşırı doz gibi utanç verici bir şekilde öldüğünün kimsenin bilmesini istemediğini ve bu yüzden öldükten sonra parçalara ayırıp 4 gün boyunca buzdolabında sakladığını söyledi.

Polis, Andy Cartwright’ın gerçek isminin Alexander Yushko olduğunu ve Kukhal’ın genç adamın vücudunu parçalarken 2 yaşındaki oğullarının da dairede olduğunu açıkladı.

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