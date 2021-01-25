Rusya'da Kovid-19 vakaları hız kesmiyor

DHA 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:39

Rusya’da son 24 saatte 19 bin 290 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 738 bin 690’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 456 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 69 bin 918’e çıktığını açıkladı. Öte yandan,Rusya’nın tamamında koronavirüse karşı yaygın aşı programı başlatılmış durumda. Ülkede isteyen herkes belirlenmiş kliniklere gidip ücretsiz olarak aşı olabiliyor. Aşı programında şimdilik ülkenin ilk onaylı aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Daha sonra programa ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da dahil edilecek.