İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2021 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3893
  • EURO
    9,0028
  • ALTIN
    440.179
  • BIST100
    1546.43
Güncel

Rusya'da Kovid-19 vakaları hız kesmiyor

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 290 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 738 bin 690'a çıktı.

DHA25 Ocak 2021 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:39
ABONE OL

Rusya’da son 24 saatte 19 bin 290 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 738 bin 690’a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 456 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 69 bin 918’e çıktığını açıkladı. Öte yandan,Rusya’nın tamamında koronavirüse karşı yaygın aşı programı başlatılmış durumda. Ülkede isteyen herkes belirlenmiş kliniklere gidip ücretsiz olarak aşı olabiliyor. Aşı programında şimdilik ülkenin ilk onaylı aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Daha sonra programa ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da dahil edilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.