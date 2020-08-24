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Rusya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Rusya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çatışmaya giren 3 militan vurularak öldürüldü.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55
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Rusya’da Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne bağlı istihbarat elemanları tarafından Kafkasya ülkelerinden İnguşetya’da bulunduğu tespit edilen 3 DEAŞ militanına operasyon gerçekleştirildi. Ağır zırhlı araçlar ve donanımlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda militanların hücre evinin çevresi sarıldı. Daha sonra DEAŞ militanlarına teslim olmaları yönünde çağrılar yapıldı. DEAŞ militanları ise ekiplerin teslim ol çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Ekipler bu kez militanlara ağır silahlarla ateş edince uzun süren çatışmada sırasında 3 DEAŞ militanı öldürüldü. Militanların hücre evinden dumanlar yükselirken, ekipler içeride incelemelerde bulundu. Hücre evinde örgüte ait dokümanlar, çok sayıda patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan maddeler ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Çatışmayla ilgili yapılan açıklamada örgüte yönelik operasyonların devam ettiği, örgütün yeni bir saldırıya hazırlandığı sırada hücre evine baskın yapıldığı ve örgüte ait çok sayıda doküman ve silahın bulunduğu ifade edildi. Çatışmada öldürülen DEAŞ militanlarının isim ve uyruklarına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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