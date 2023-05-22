Rusya'da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylama işlemi sona erdi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin yanı sıra St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erdi ve sandıklar kapandı.

Uçakla Türkiye'ye gönderilmek üzere görevlilerin gözetiminde oy torbaları mühürlenerek büyükelçilikte muhafaza altına alındı.

Rusya'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 3 gün boyunca devam etti.

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) göre, Rusya Federasyonu genelinde 14 bin 357 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Rusya'daki 4 bin 847 Türk seçmen oy kullanmıştı.