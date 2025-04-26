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  • Rusya'daki Elbrus Dağı'nda hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi
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Rusya'daki Elbrus Dağı'nda hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi

Rusya'da 4 arkadaşıyla birlikte tırmandığı Elbrus Dağı'nda yaşamını yitiren Mehmet Kocaakça'nın (53) cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 21:21 - Güncelleme:
Rusya'daki Elbrus Dağı'nda hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi
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Rusya'daki işlemlerin ardından İstanbul'a, sonra da Antalya'ya getirilen cenaze, havalimanında aile tarafından teslim alındı.

Kocaakça'nın cenazesi, yarın öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.

OLAY

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 dağcı 22 Nisan'da Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmış, zirve dönüşünde havanın ani şekilde kötüleşmesi üzerine ikiye ayrılan ekipten Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağı inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise dağın yukarısında mahsur kalmıştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Cihan Yıldırım yaralı bulunmuş, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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