İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9426
  • EURO
    34,4677
  • ALTIN
    2335.24
  • BIST100
    8969.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusya'daki terör saldırısında dikkat çeken iz! ''Herkes gayet iyi biliyor''
Güncel

Rusya'daki terör saldırısında dikkat çeken iz! ''Herkes gayet iyi biliyor''

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'daki 'Crocus City Hall Konser Salonu'na yapılan terör saldırısının izlerinin ABD tarafından kontrol edilen Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını söyledi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Rusya'daki terör saldırısında dikkat çeken iz! ''Herkes gayet iyi biliyor''
ABONE OL

Patruşev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 19. Toplantısı'nda konuştu.

Moskova'daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DEAŞ'ın Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.

Patruşev, DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.

  • terör saldırısı
  • Rusya Güvenlik Konseyi
  • Ukrayna özel servisleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.