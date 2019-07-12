Rusya'dan ilk S-400 açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma füzelerinin tamamen 'ilgili anlaşmaya uygun şekilde' Türkiye´ye teslim edildiğini söyledi.
- DHA
Rus haber ajansı TASS´da yer alan habere göre gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Her şey, iki ülkenin anlaşmalarına tamamen uygun olarak yapılıyor. Taraflar yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi..
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