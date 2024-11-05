Rusya'dan Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimine tepki: Adil değil

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini değerlendiren Peskov, Rusya'da binlerce Moldova vatandaşının yaşadığını ve bunların oy kullanma hakkından mahrum kaldığını dile getirdi.



Dmitriy Peskov, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde yaşayanların da oylarını kullanamadığını, bu nedenle de bölgenin mevcut Moldova yönetimini destekleme eğiliminde olmadığını söyledi.

Moldova içindeki vatandaşlarının birçoğunun, Cumhurbaşkanı Maya Sandu için oyunu vermediğine dikkati çeken Peskov, ülkedeki toplumun bölündüğünü vurguladı.

Peskov, "Avrupa ülkelerinde çalışan Moldova vatandaşlarının aksine ülkedeki halkın büyük kısmı oyunu kullanamadı. Elbette, bu seçim sonucunu etkiledi. Bu nedenle seçimin temiz geçtiği söylenemez. Bu seçim demokratik ve adil değil, manipülasyonla dolu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Moldova arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, Moldova yönetiminin Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak istemediğini ve bu yönde siyaset izlemeye devam edeceğini dile getirerek, "Bu nedenle, Moldova-Rusya ilişkilerinin gelişimine dair beklentilere pembe gözlüklerle bakmayacağız." ifadesini kullandı.

- "KİEV VE AVRUPA, UKRAYNA MESELESİNİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAYA ÇALIŞIYOR"

Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da Rus ordusu safında savaşacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, Kiev yönetimi ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna meselesini uluslararası boyuta taşımak ve birçok ülkeyi bu meseleye dahil etmek için elinden geleni yaptığını söyleyerek, "Kiev yönetimi, bu sürece Seul'u dahil etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Sözcü Peskov, The Wall Street Journal gazetesinin, "Rus askeri istihbaratının, Avrupa'ya kargo ile patlayıcı madde gönderdiği" yönündeki haberinin "güvenilir" olmadığını belirtti.

Moldova'da 3 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 55,33 oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

Sandu'nun rakibi Rusya yanlısı Sosyalistler Partisi (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo ise yüzde 44,67 oy alarak seçim yarışını kaybetti.