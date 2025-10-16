Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Güvenlik Birimleri ve Özel Servisler Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bortnikov, Batı'nın yeni uluslararası ilişkiler sisteminin oluşturulması sürecini engellemeye çalıştığını belirterek, "NATO ülkelerinin istihbarat servislerinin Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da istikrarsız bölgelerin ortaya çıkmasında parmağı var." dedi.

Bortnikov, Kiev yönetiminin İngiltere'nin kontrolünde olduğunu savunarak şunları ifade etti:

"Elde ettiğimiz bilgilere göre, Rus topraklarında terör eylemleri ve sabotajlar, İngiliz istihbarat servislerinin himayesinde gerçekleştiriliyor. MI6, Ukraynalı sabotaj gruplarının, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları ile Rus bölgelerine ve kritik öneme sahip altyapıya yönelik saldırılarını planlıyor. İngilizlerin Ukrayna istihbaratıyla birlikte TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğuna dair bilgi var."

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında Rus topraklarına saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Bortnikov, İngiltere'nin müzakereleri engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

- "İNGİLTERE, AVRUPA'YI RUSYA İLE SAVAŞA İTME NİYETİNDE"

Bortnikov, İngiltere'nin Avrupa'yı Rusya ile savaşa itme niyetinde olduğunu savunarak, "Avrupa ile Rusya arasında olası bir çatışmanın sonuçları çok feci olabilir." dedi.

NATO'nun doğuya doğru altyapısını güçlendirme yönünde siyaset izlediğini belirten Bortnikov, bunun BDT ülkelerinde çeşitli projeler adı altında devam ettiğini söyledi.

Aleksandr Bortnikov, Rus İHA'ların Avrupa Birliği ülkelerinin hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olayın arkasında NATO'nun olduğunu iddia etti.

Çok sayıda yabancı özel askeri şirketin, DEAŞ terör örgütünün Afganistan'daki Horasan vilayeti yapılanmasına destek sağladığını ileri süren Bortnikov, bunun BDT sınırlarının zayıflatılması için yapıldığını savundu.