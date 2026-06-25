İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5163
  • EURO
    52,995
  • ALTIN
    5988.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rusya'dan Romanya'ya nota: St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılacak
Güncel

Rusya'dan Romanya'ya nota: St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Rusya'dan Romanya'ya nota: St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatılacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın daha önce Rusya'nın Köstence Başkonsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etme ve Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bu kararın temelsiz olduğu vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Romanya'nın St. Petersburg Başkonsolosu'nun istenmeyen kişi ilan edildiğine ve Başkonsolosluğun kapatılacağına dair nota verildi." ifadesi yer aldı.

Romanya Savunma Bakanlığı, mayısta, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, olayın ardından, Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun istenmeyen kişi ilan edildiğini ve Köstence'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Düşen kediyi şemsiyeyle kurtardılar: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.