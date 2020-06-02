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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması geldi. Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci parti S-400'lerin teslimatı için Türkiye'nin son kararının beklendiği belirtildi.

02 Haziran 2020 Salı 12:48 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:50
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