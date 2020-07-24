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Güncel

Rusya'dan Türkiye açıklaması: 1 Ağustos'ta başlayacak

Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu

24 Temmuz 2020 Cuma 13:42 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 13:42
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