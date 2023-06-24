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Rusya'dan Zonguldak'a gelen gemide mayın alarmı: Ekipler harekete geçti

Rusya'dan Zonguldak'a yük getiren kuru yük gemisinin altında mayın iddiası ekipleri harekete geçirdi.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Rusya'dan Zonguldak'a gelen gemide mayın alarmı: Ekipler harekete geçti
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Rusya'dan Zonguldak'a demir cevheri getiren kuru yük gemisinin altında mayın olduğu değerlendirilen yabancı cisim iddiası üzerine Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Güzergah üzerinde polis ekipleri tedbir alarak bariyer çekti. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Araçların park etmesine ve duraklamalarına izin verilmedi. Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

ÖZEL EKİP İKİ DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gemi personelinin de tahliye edildiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler şüphelenilen cismi aramaya başladı. Olay yerine uzman ekip çağrıldı. Dalgıçlardan oluşan ekip geminin altında çevresine iki dalış gerçekleştirdi. Deniz polisi ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

FAALİYETLER GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Öte yandan limandaki yükleme ve boşaltma faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Özel ekibin yarın tekrar geminin çevresinde dalış gerçekleştireceği öğrenildi.

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