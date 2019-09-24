Rusya'dan 'elektronik' vize müjdesi! 1 Ekim'de başlıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğin'den elektronik vize açıklaması
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden '1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır' açıklaması yapıldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşların Rusya'ya elektronik vize ile seyahati konusunda bir açıklama yaptı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır" açıklaması yapıldı.
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