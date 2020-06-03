IHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:04

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve bu ay ABD’de yapılması planlanan G7 Zirvesi’nin Eylül ayına ertelendiğini ifade ederek Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya’nın da bu zirvede olması gerektiğini söylemişti.

Trump’ın bu sözleri İngiltere ve Kanada’nın tepkisine yol açmıştı. ABD tarafından Rusya’nın G7 Zirvesi’ne dahil edilmek istenmesine bir tepki de Ukrayna’dan geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Yekaterina Zelenko tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Rusya’nın 2014’de G7 Zirvesi’nden çıkarılması, Rusya’nın Ukrayna karşısında uyguladığı agresifliğin, insan hakları ihlalinin ve Kırım’ın işgal edilmesinin bir sonucuydu. 2020 yılında Rus agresifliği halen devam etmektedir. Rusya’nın, G7 Zirvesi’ne misafir ülke olarak bile davet edilmesi, demokratik ülkelerdeki Rus baskısının daha da artmasına zemin hazırlar. Ukrayna olarak G7 Zirvesi’nde egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün destekleneceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’ne ve Kırım’a uyguladığı işgalci politika sebebiyle Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD ülkelerinden oluşan G8 grubundan çıkarılmasının ardından grup G7 olarak toplantılarını ve faaliyetlerini sürdürüyor.