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Rusya'ya ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

IHA22 Aralık 2020 Salı 14:52 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 14:52
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Marmara Denizi’nden saat 12.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu’nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi’ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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