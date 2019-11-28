17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,766
  • 6,3568
  • 270.319
  • 106395
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden kaç yaşında, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde doğdu. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Rüzgar Mağden 51 yaşındadır. Rüzgar Mağden hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde doğdu. Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden kaç yaşında, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Rüzgar Mağden 51 yaşındadır. Rüzgar Mağden'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR? 
İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı.
 

 

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Süresiz nafakada düğüm çözüldü: İşte yeni düzenleme

Süresiz nafakada düğüm çözüldü: İşte yeni düzenleme

Yıllık 236 bin TL maaşla köpek bakıcısı ilanı

Yıllık 236 bin TL maaşla köpek bakıcısı ilanı
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

Kilosu 350 TL! Türkiye'de bir ilk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA