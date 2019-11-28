İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde doğdu. Rüzgar Mağden kimdir? Rüzgar Mağden kaç yaşında, ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Rüzgar Mağden 51 yaşındadır. Rüzgar Mağden'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı.