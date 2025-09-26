İSTANBUL 23°C / 17°C
Rüzgarın etkisiyle büyüdü... Bursa'da orman yangını: 1 köy tahliye edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek köylere ilerledi. Bazı evler tahliye edilirken ekipler gece boyunca alevlerle mücadele ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Bazı yerleşim alanları tahliye edildi.

Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor. Havanın kararması nedeniyle hava araçları müdahaleye katılamazken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

